© Foto: Hendrik Schmidt/dpa



Erleichterung an den Märkten. Der bevorzugte Inflationsindikator der Fed bleibt im Rahmen der Erwartungen. Auch in Deutschland sind die Verbraucherpreise auf dem Rückzug. Im Januar zeigte die Inflation eine Entwicklung, die genau den Prognosen entsprach und bietet somit eine solide Grundlage für die Entscheidungen der US-Notenbank bezüglich der Zinssätze. Der Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE) ohne Nahrungsmittel- und Energiekosten stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent und im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, was den Dow-Jones-Konsensschätzungen genau entsprach. US-Aktienfutures verzeichneten einen Anstieg und die Anleiheverluste verringerten sich. Die Daten heizen …