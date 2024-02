NPU-IP unterstützt die effiziente Ausführung von Anwendungen wie AI Voice, KI-Vision, KI-Pixel bis hin zu AIGC auf eingebetteten Geräten

VeriSilicon (688521.SH) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Meilenstein erreicht hat: Seine Neural Network Processor (NPU)-IP wurde in über 100 Millionen KI-fähige Chips in 10 wichtigen Anwendungsbereichen weltweit integriert. Dazu zählen Internet of Things (IoT), Wearables, Smart-TVs, Smart Home, Sicherheitsüberwachung, Server, Automobilelektronik, Smartphones, Tablets und Smart Healthcare. Als weltweit führender Anbieter von eingebetteter KI/NPU wurde die NPU-IP von VeriSilicon in den letzten sieben Jahren erfolgreich in 128 KI-SoCs integriert, die von 72 Lizenznehmern in diesen unterschiedlichen Marktsegmenten angeboten wurden.

Die NPU-IP von VeriSilicon ist eine hochleistungsfähige KI-Prozessor-IP, die mit einer energieeffizienten, programmierbaren und skalierbaren Architektur entwickelt wurde. Sie lässt sich leicht konfigurieren, um die Anforderungen der Lizenznehmer an die Chipgröße und das Energiebudget zu erfüllen, was sie zu einer kosteneffizienten Engine zur Beschleunigung neuronaler Netzwerke macht. Diese IP wird außerdem mit einem umfangreichen und ausgereiften Software Development Kit (SDK) ausgeliefert, das alle wichtigen Deep-Learning-Frameworks unterstützt und eine schnelle Produktbereitstellung im Markt gewährleistet.

Die neueste NPU-IP der VIP9000-Serie von VeriSilicon bietet skalierbare und leistungsstarke Rechenfunktionen sowohl für Transformer als auch für Convolutional Neural Networks (CNN). In Verbindung mit den Acuity-Toolkits unterstützt diese leistungsstarke IP alle wichtigen Frameworks wie PyTorch, ONNX und TensorFlow. Darüber hinaus bietet sie 4-Bit-Quantisierungs- und Komprimierungstechnologien, um Bandbreitenbeschränkungen entgegenzuwirken und den Einsatz von durch künstliche Intelligenz erzeugten Inhalten (AI Generated Content, AIGC) und Large Language Model (LLM)-Algorithmen wie Stable Diffusion und Llama 2 auf eingebetteten Geräten zu erleichtern.

Durch die Nutzung der FLEXA-Technologie von VeriSilicon kann VIP9000 nahtlos mit dem Image Signal Processor (ISP) und den Video-Encodern von VeriSilicon integriert werden, um AI-ISP- und AI-Video-Subsysteme mit niedriger Latenz zu bilden, ohne dass DDR-Speicher erforderlich ist. Er kann weiter angepasst werden, um ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Flexibilität für energie- und platzbeschränkte Umgebungen in tief eingebetteten Anwendungen zu schaffen.

"KI-Fähigkeit ist heute ein wesentlicher Bestandteil jedes intelligenten Geräts in verschiedenen Anwendungen, von MCUs bis hin zu Hochleistungs-Anwendungsprozessoren. Wir haben unser Know-how im Bereich der Grafikprozessoren (GPUs) genutzt und stromsparende, programmierbare und skalierbare NPU-Prozessor-IPs entwickelt, die verschiedene Arten von neuronalen Netzen und Rechenaufgaben innerhalb der NPU selbst verarbeiten können. Eine solche Effizienz, kombiniert mit einem minimalen Datenverkehr, ist eine wichtige Voraussetzung für eingebettete intelligente Geräte", so Wei-Jin Dai, Executive VP und Geschäftsführer des Bereichs IP bei VeriSilicon. "Mit dem rasanten Fortschritt der KI haben wir einen Grad an menschenähnlichem Denken erreicht, der den Weg für intelligente menschliche Assistenten ebnet. VeriSilicon nutzt seine hocheffizienten KI-Computing-Fähigkeiten und seine weitreichende Erfahrung aus über 100 Millionen KI-fähigen Chips, um AIGC-Fähigkeiten auf Serverebene in eingebettete Geräte zu bringen."

