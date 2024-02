Experic ein Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (CDMO) und Dienstleister für klinische Studien im Dienste der biopharmazeutischen Industrie, gab die Eröffnung einer neuen Anlage in Dublin, Irland, zur Unterstützung globaler klinischer Studien bekannt. Die Eröffnung dieses Depots wird die globale Präsenz des Unternehmens erweitern, die Effizienz seiner weltweiten Lieferdienste für klinische Studien steigern und künftiges Wachstum erleichtern.

An der Spitze dieser Expansionsbemühungen steht Experics Vizepräsident für Operations, Brian Fagan. "Experic ist ein Unternehmen, das auf seine Kunden hört", so der seit über 25 Jahren in der Versorgung klinischer Studien tätige Experte. "Als die Kunden ihren Wunsch nach mehr Dienstleistungen für klinische Studien unter dem Dach von Experic äußerten, haben wir zugehört und es zu einer strategischen Priorität gemacht, das direkte Management dieser Dienstleistungen in Europa zu erweitern."

Das neue Experic-Depot wird dank seiner geografischen Nähe zu den europäischen Märkten und Nordamerika genau das leisten. Die sichere, 10.000 Quadratmeter große Lagerfläche wird überwachte Lager- und Logistikdienstleistungen, einschließlich Kühllagerung und Umetikettierung, für die schnelle und zuverlässige Verteilung von Prüfpräparaten und Vergleichspräparaten für Pharmaunternehmen bieten, die globale klinische Studien mit Prüfzentren und Patienten in ganz Europa durchführen. Das Depot wird in der zweiten Jahreshälfte 2024 eröffnet und von lokalen Fachkräften betrieben, die mit den regulatorischen Anforderungen der EU vertraut sind. Unterstützt werden sie dabei von Experics fachkundigem Projektmanagementteam in den USA und dem aktuellen Global Partner Depot Network des Unternehmens.

Diese Einrichtung stellt die erste physische Expansion des Unternehmens in die EU dar und wird letztlich zur Effizienz und zum Erfolg der Prüfdienstleistungen beitragen.

Experic ein Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (CDMO) und Anbieter von Dienstleistungen für klinische Studien, unterstützt jede Phase des Lebenszyklus eines Produkts von der Konzeption bis zum klinischen und kommerziellen Maßstab, über eine Reihe von Dosierungs- und Verpackungs-formaten. Von unserer hochmodernen cGMP-Anlage aus managen wir die weltweite Lieferung von Produkten höchster Qualität, selbst bei beschleunigten Projekten, und bieten dabei unvergleichliches Wissen, Fachwissen und Kundenservice. Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen im Bereich Herstellung und klinische Studien unter expericservices.com

