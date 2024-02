NIQ, das weltweit führende Consumer Intelligence-Unternehmen, gibt hocherfreut die Einführung seiner neuen Media Division bekannt eine strategische Initiative, die ausgearbeitet wurde, um den Wert zu erhöhen, den Werbetreibende aus ihren Marketing-Bestrebungen gewinnen, und um Partnerschaften zur Unterstützung unserer Werbekunden zu ermöglichen. Dieser Schritt unterstreicht das anhaltende Bestreben von NIQ, Kunden den Full View zu ermöglichen und ihre Marketingfähigkeiten zu stärken.

Lana Busignani ist Leiterin der Global Media Division. Sie ist ein erfahrener Profi mit einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte im Hinblick auf die Strategieförderung über verschiedene Medienprodukte hinweg. Aus ihrer früheren Zeit bei Quotient Technology Inc. bringt Lana Busignani eine umfangreiche Erfahrung in das Unternehmen ein, die aus ihrer siebenjährigen Tätigkeit bei Nielsen Media stammt, wo sie anfänglich den Bereich Global Marketing Effectiveness leitete und anschließend als General Manager of International Media Services tätig war, um diese strategische Initiative nun leiten zu können. Aufgrund ihrer umfangreichen Marktforschungserfahrung, einschließlich 15 Jahren bei IPSOS und der Leitung im Bereich Global Advertising Intelligence ist Lana Busignani gut aufgestellt, um den Erfolg der Media Division von NIQ zu fördern.

"Wir sind äußerst erfreut, unsere Media Division vorstellen zu können. Dies ist ein Beweis für unser Engagement, unseren Kunden den Full View zu ermöglichen. Diese strategische Initiative, die alle Kompetenzen von NIQ, GfK und MRI-Simmons vereinigt, steigert den Kundenwert und markiert einen entscheidenden Schritt in Richtung einer spannenden und dynamischen Branche", so Lana Busignani General Manager, Global Media bei NIQ. "Durch Nutzung unserer kollektiven Stärken gestalten wir eine Zukunft, in der Unternehmen fundierte Entscheidungen für ihre Marketinginvestitionen und deren Durchführung treffen können und stärken somit unsere Position als Branchenführer."

Die Media Division wird drei Kernthemen der Branche angehen: die Definition der geeigneten Zielgruppe für Marken, die Bereitstellung dieser Zielgruppe und die Gewährleistung der Leistungsfähigkeit durch Integration der Kompetenzen von NIQ, GfK und MRI-Simmons.

"Durch die Einführung der Media Division unter der Leitung von Lana Busignani sind wir nun hocherfreut, die Servicepalette von NIQ vervollständigen zu können", so Susan Dunn, Chief Revenue Officer bei NIQ. "Diese strategische Initiative harmonisiert unsere Fähigkeiten, den Kunden eine umfassende Lösung zur Verfügung zu stellen, um fundierte und einheitliche Entscheidungen bei ihren Marketing-Bestrebungen zu treffen. Der Erfahrungsreichtum und die strategische Vision von Lana Busignani passen genau zu unserem Engagement, Kunden den Full View zur Verfügung zu stellen, und stärken somit die Position von NIQ als vertrauenswürdiger Partner bei der Förderung des Geschäftserfolgs."

Über NIQ

NIQ ist das weltweit führende Consumer Intelligence-Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 schlossen sich NIQ und GfK zusammen, zwei Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Einblicken in das Konsumverhalten, die mittels fortschrittlicher Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, bietet NIQ das Gesamtbild the Full View.

NIQ ist ein Portfoliounternehmen von Advent International, das in über 100 Märkten tätig ist und mehr als 90 der Weltbevölkerung abdeckt. Weitere Informationen erhalten Sie unter NIQ.com.

