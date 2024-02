RAPTR 2 und VYPR 4 bieten ein Höchstmaß an Vielseitigkeit bei der Beleuchtung von Gewächshäusern. Sie liefern abstimmbare Spektren mit optimaler Lichtintensität und optische Verteilungen für Gemüse- und Blumenzüchter weltweit

Fluence, ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, stellte jetzt seine neuesten Spitzenprodukte im Bereich der LED-Beleuchtungen für den Anbau von Gemüse und Zierpflanzen vor: RAPTR 2 und VYPR 4.

Die neuesten LED-Innovationen von Fluence wurden parallel zum globalen Forschungsprogramm des Unternehmens entwickelt, das auch Partnerschaften mit Branchenführern auf der ganzen Welt und hausinterne Analysen zur Optimierung des Spektrums bei verschiedenen Kulturpflanzen umfasst. Die neuen RAPTR- und VYPR-Angebote stützen sich auf das bestehende Fluence-Portfolio an Beleuchtungslösungen, so dass Erzeugern auf der ganzen Welt nun robuste Leuchten mit höheren Leistungen, höheren Wirkungsgraden und einer insgesamt höheren Kapitalrendite zur Verfügung stehen.

RAPTR 2: Höhere Leistungen und abstimmbare Spektren helfen Erzeugern bei der Maximierung von Lichtausbeute und Wirkungsgrad bei niedrigeren Installationskosten

Der weite Leistungsbereich (bis zu 1400 W), die mehrkanaligen abstimmbaren Spektren und die Lichtausbeute von bis zu 5050 µmol/s (Mikromol pro Sekunde) machen die RAPTR-2-Einheit zur optimalen Beleuchtungslösung für die Nachrüstung von HPS-Einheiten in Treibhausumgebungen. Mit steuerbaren Spektren einschließlich Fernrot -, integrierter Dimmfunktion per Funk und Wirkungsgraden von bis zu 4,0 µmol/J können Erzeuger mit der neuen RAPTR 2 bessere Ernteerträge erzielen und ihre Betriebskosten senken.

"Die neuesten Leuchten der Serien RAPTR und VYPR unterstreichen, dass die primäre Mission von Fluence unverändert bleibt, nämlich der Welt zu helfen, durch die fortschrittlichsten LED-Leuchtmittel intelligenter zu werden", sagte Steve Graves, Senior Vice President of Strategy and Business Development bei Fluence. "Wir sind begeistert, unsere bisher leistungsstärksten und effizientesten Lösungen auf den Markt bringen zu können, und wir freuen uns darauf, die Branche gemeinsam mit Partnern auf der ganzen Welt voranzubringen."

VYPR 4: Mehr Vielseitigkeit und Steuerungsmöglichkeiten zur Maximierung der Anbauergebnisse

Mit dem vertrauten flachen Design der VYPR-Produktlinie bietet VYPR 4 mehr spektrale Optionen, eine gleichmäßige Lichtverteilung in jeder Montagehöhe, eine einfache Installation und höhere Lichtintensitäten bei niedrigerem Energieverbrauch.

"VYPR 4 ist eine vielseitige Spitzen-Beleuchtungslösung", sagte Jordon Musser, Chief Product Officer von Fluence. "Die neueste Generation konzentriert sich auf das, was sich jeder Erzeuger wünscht, nämlich eine effizientere Produktion, die eine klare Rendite abwirft. Die Installation geht schnell vonstatten, die Leuchtmittel sind extrem langlebig, und die Erzeuger können die vielfältigen Fluence-Spektraloptionen nutzen, um ein Beleuchtungsprogramm zusammenzustellen, das individuell auf ihre Anbauziele abgestimmt ist."

VYPR 4 erreicht eine Ausbeute von bis zu 3030 µmol/s und einen Wirkungsgrad von bis zu 3,9 µmol/J. Die Einheit beinhaltet auch Zweikanal-Fernrotspektren sowie die große Auswahl an PhysioSpec-Spektren von Fluence, so dass die Züchter vielfältige Beleuchtungsstrategien anwenden können. Das flache VYPR-4-Profil gewährleistet die geringstmögliche Verschattung in einer Gewächshausumgebung und bietet jetzt eine Breitstrahloptik für eine optimierte Lichtverteilung.

Fluence wird die Produkte RAPTR 2 und VYPR 4 auf den kommenden globalen Fachmessen vorstellen, unter anderem auf der HortiContact vom 5. bis zum 7. März 2024 in den Niederlanden.

Weitere Informationen über die Serien RAPTR und VYPR und über die Planung eines Tests in Ihrem Betrieb finden Sie unter www.fluence-led.com.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für den kommerziellen Pflanzenbau und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt und engagiert sich für eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Farmen und Gewächshausanbauern. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, und der EMEA-Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande. Fluence ist eine Geschäftseinheit innerhalb des Professional Business von Signify. Weitere Informationen über Fluence erhalten Sie unter www.fluence-led.com.

