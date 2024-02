Neues Angebot bietet eine "Always-On"-Lösung für die Entwicklung, Umsetzung und Bewertung von Geschäftsstrategien auf allen Ebenen eines Unternehmens

Quantive, das weltweit führende Unternehmen für Strategiemanagement-Software und -Services, hat heute Quantive StrategyAI angekündigt. Dieses einzigartige Angebot vereint in einer einzigen Lösung die Daten, die Technologie und das Fachwissen, die Unternehmen benötigen, um ihre strategischen Ziele zu verwirklichen.

In dem sich schnell entwickelnden, höchst unsicheren Geschäftsumfeld von heute erweist sich strategisches Management als kalenderbasierte, von oben nach unten verlaufende, personenzentrierte Aktivität als völlig unzureichend. Studien zeigen, dass der traditionelle, jahrzehntealte Ansatz eine "Strategielücke" schafft, die dazu führt, dass die durchschnittliche Organisation jedes Jahr weniger als die Hälfte ihres strategischen Potenzials ausschöpft. Selbst diejenigen, die sich die besten Strategien ausdenken, scheitern oft an der Unfähigkeit ihres Unternehmens, sich schnell an veränderte Geschäftsbedingungen anzupassen.

Quantive StrategyAI verändert die Art und Weise, wie Unternehmensstrategie funktioniert, indem es KI in den gesamten strategischen Managementprozess integriert vom Verständnis der aktuellen Situation über die Bewertung und das Treffen strategischer Entscheidungen bis hin zur engen Verknüpfung strategischer Initiativen mit den operativen Aktivitäten auf jeder Ebene eines Unternehmens. Das Ergebnis ist ein "Always-on"-Modell, bei dem die Strategie kontinuierlich angepasst wird, wenn sich der geschäftliche Kontext und das Umfeld ändern.

Mit Quantive StrategyAI können Unternehmen:

Auf Veränderungen reagieren, indem sie das geschäftliche Umfeld überwachen und kontinuierlich Strategieüberprüfungen und Entscheidungsfindungen einleiten.

Natürliche Tendenzen zum Status Quo überwinden, um Unsicherheiten zu erforschen und neue, ungenutzte Chancen zu ergreifen.

Die Ausführung innerhalb der Teams und Funktionen lokalisieren, die mit den primären wertschöpfenden Aktivitäten betraut sind, unabhängig von der Organisationshierarchie.

Die verfügbaren Daten und Erkenntnisse nutzen, um Probleme zu erkennen, sich schnell anzupassen und effektiv zu arbeiten.

"Die Fülle an Daten und die Verbreitung von KI-Technologien ermöglichen es Unternehmen jetzt, ihre Herangehensweise an die strategische Entscheidungsfindung völlig neu zu gestalten", sagte Quantive-CEO Carmine Visconti. "Der alte Ansatz, dass ein paar kluge Leute einmal im Jahr zur Seite treten, um zu entscheiden, welche strategischen Wetten wir eingehen sollen, ist vorbei. Es hat nie wirklich Sinn gemacht, wenn man darüber nachdenkt, aber wir hatten keine brauchbare Alternative. Jetzt haben wir sie. KI und die Demokratisierung von Daten verändern alles, denn sie ermöglichen eine vollständige Anpassung der Geschwindigkeit, mit der strategische und finanziell fundierte Entscheidungen getroffen werden, an die Geschwindigkeit des Wandels im heutigen Geschäftsleben."

Die neue Plattform basiert auf der marktführenden Software von Quantive zur Strategieumsetzung und besteht aus drei Hauptfunktionen:

Quantive Strategien für die Strategieentwicklung Evaluieren Sie die lukrativsten Chancen, die zu bewältigenden Herausforderungen oder die abzumildernden Risiken, indem Sie die strategischen Entscheidungen maximieren, die das Unternehmen am besten positionieren, um seine Ziele zu erreichen.

für die Strategieentwicklung Evaluieren Sie die lukrativsten Chancen, die zu bewältigenden Herausforderungen oder die abzumildernden Risiken, indem Sie die strategischen Entscheidungen maximieren, die das Unternehmen am besten positionieren, um seine Ziele zu erreichen. Quantive Ergebnisse für Strategieaktivierung und -umsetzung Kommunizieren Sie die strategischen Prioritäten und richten Sie die Ziele, Ressourcen und operativen Prozesse des Unternehmens aus, die zur Erreichung der strategischen Ziele erforderlich sind.

für Strategieaktivierung und -umsetzung Kommunizieren Sie die strategischen Prioritäten und richten Sie die Ziele, Ressourcen und operativen Prozesse des Unternehmens aus, die zur Erreichung der strategischen Ziele erforderlich sind. Quantive Signale zur Strategiebewertung Bewerten und prognostizieren Sie die Leistung im Vergleich zu einer Reihe von strategischen Zielen und nehmen Sie bei Bedarf die notwendigen Anpassungen vor.

Quantive StrategyAI beschleunigt den Einblick, die Entscheidungsfindung und die Konnektivität über den gesamten Strategiemanagementprozess mit Hunderten von vorgefertigten Konnektoren und einer no-code Integrationsschnittstelle. Quantive StrategyAI ist außerdem skalierbar und verfügt über die notwendigen Kontrollmechanismen für große Unternehmen, die auf Datenschutz und Sicherheit Wert legen.

"Unser neues Modul, Quantive Strategies, hilft Organisationen, öffentliche und private Daten auf der Grundlage bewährter Rahmenwerke zu nutzen, um die strategischen Entscheidungen zu treffen, die sie für die Gestaltung ihrer Zukunft benötigen. Es fördert auch ein kollaboratives Umfeld, in dem mehrere Interessengruppen zur Entscheidungsfindung beitragen können, denn wir wissen, dass großartige Strategien aus kollektiven Erkenntnissen entstehen", sagt Quantive Chief Product Officer Ying Chen. "Im Zeitalter der KI sind Daten das A und O. Von Anfang an haben wir Daten in den Mittelpunkt unserer Plattform gestellt, so dass wir beschreibende, präskriptive und prädiktive KI in den strategischen Management-Workflows nutzen können. Das Ziel ist nicht mehr, die "Strategielücke zu schließen", sondern die Lücke zu beseitigen das heißt, Strategie und Ausführung werden ein und dasselbe."

In den letzten vier Jahren hat das unbeständige Geschäftsumfeld die Forderung nach Agilität und Widerstandsfähigkeit von Unternehmen verstärkt. Ob sich die Vorlieben der Kunden ändern, neue Märkte erschlossen werden, neue Produkte entwickelt werden, Fusionen und Übernahmen evaluiert werden oder betriebliche Ineffizienzen identifiziert werden Quantive ist davon überzeugt, dass die Fähigkeit, effektiv und schnell zu reagieren, Unternehmen in die Lage versetzt, einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil zu schaffen.

Um mehr über Quantive StrategyAI und seine innovativen Fähigkeiten zu erfahren, besuchen Sie bitte www.quantive.com.

Über Quantive

Quantive hilft beim Aufbau zukunftsfähiger Organisationen, indem es strategische Flexibilität und Umsetzung in den Alltag einbettet. Quantive StrategyAI, die weltweit erste KI-gestützte Plattform für strategische Intelligenz, ermöglicht es mehr als 2.000 Kunden, ihre Strategie kontinuierlich zu entwickeln, umzusetzen und zu bewerten, während sich der geschäftliche Kontext und das Umfeld verändern. Wir nennen es "Always-on-Strategie". Durch die Zusammenführung von Technologie, Daten und Fachwissen haben die Kunden von Quantive alles, was sie brauchen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.quantive.com.

