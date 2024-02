TOKYO (dpa-AFX) - The unemployment rate in Japan came in at a seasonally adjusted 2.4 percent in January, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday.



That was in line with expectations and unchanged from the December reading.



The jobs-to-applicant ratio was 1.27 - also matching forecasts and steady from the previous month.



