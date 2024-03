FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Arbeitspflicht/Asylbewerber:

"(.) Es ist gut, dass diese Möglichkeit einer Arbeitspflicht endlich offen diskutiert und erprobt wird. Denn in dem bunten Gemisch aus Emotionen, das die Haltung der Menschen zur Migration prägt, nehmen Gerechtigkeitsempfinden und wirtschaftliche Ängste eine zentrale Rolle ein. Die Vorstellung, dass Asylbewerber untätig in ihren Unterkünften sitzen und - freiwillig oder nicht - von Steuergeld leben, stößt vielen Menschen übel auf. (.) Ob diese Gefühle begründet sind, ist nicht entscheidend. (.) Die Emotionen sind eine Realität, und Politik muss mit Realitäten umgehen. Wie in vielen anderen Debatten zur Migration gilt: Die Arbeitspflicht für Asylbewerber ist nicht der große Wurf, der die grundsätzlichen Probleme lösen wird, aber sie könnte eines von vielen Stellschräubchen sein.(.)"/nme/DP/jha