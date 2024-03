MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu AfD-Reaktion auf Verfassungsschutz:

"Die AfD wird immer nervöser. In Umfragen verliert die Partei, die lange Zeit im Höhenflug war, an Zustimmung. Das dürfte vor allem an der neuen Wagenknecht-Partei liegen. Diese vertritt in Teilen ähnliche Auffassungen wie die AfD (Migrationspolitik, Verhältnis zu Russland), sie ist aber frei von rechtsextremistischen Tendenzen. Auch dass der Verfassungsschutz einzelne Landesverbände der AfD (Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt) als "gesichert rechtsextrem" einstuft, schadet der Partei. Es dürfte einen Teil potenzieller Wähler abschrecken. Es überrascht deshalb nicht, dass die AfD jetzt verstärkt bemüht ist, die Arbeit der Verfassungsschützer zu diskreditieren. Damit versucht die AfD, von braunem Gedankengut in den eigenen Reihen abzulenken und sich somit erneut in die vermeintliche Märtyrerrolle zu begeben. Die zunehmenden verbalen Attacken auf Medien, Anti-Rechtsruck-Demonstranten oder jetzt den Verfassungsschutz sind durchsichtige Manöver."/nme/DP/he