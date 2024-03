BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem gemeinsamen Aktionstag der Gewerkschaft Verdi und der Klimabewegung Fridays for Future erreicht der zweite Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) an diesem Freitag seinen Höhepunkt. Bereits seit Donnerstag gibt es in Dutzenden Städten in 14 Bundesländern weitreichende Einschränkungen, wie Verdi mitteilte. Der Bus-, U-Bahn- und Straßenbahn-Verkehr ist vielerorts vollständig zum Erliegen gekommen. Lediglich im Saarland und in Bayern gibt es keinen Arbeitskampf.

Die Aktivisten von Fridays for Future wollen sich bei ihrem am Freitag geplanten bundesweiten Klimaprotest erneut mit Verdi solidarisieren. Im Bündnis "Wir fahren zusammen" kooperieren beide Organisationen bereits seit Längerem im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen für ÖPNV-Beschäftigte./maa/DP/jha