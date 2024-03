EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Personalie

Marinomed Biotech AG: Lucia Ziegler neue Head of Investor & Public Relations



01.03.2024

Marinomed Biotech AG: Lucia Ziegler neue Head of Investor & Public Relations

Korneuburg, Österreich, 1. März 2024 - Lucia Ziegler übernimmt mit Anfang März 2024 die Leitung des nunmehr integrierten Bereichs "Investor & Public Relations" bei der Marinomed Biotech AG (VSE:MARI). Damit verantwortet Lucia Ziegler zusätzlich zu ihren bisherigen PR-Aufgaben auch den IR-Bereich des Biotechnologie-Unternehmens. Sie übernimmt die IR-Agenden von Stephanie Kniep, die Marinomed weiterhin verbunden bleibt.

Lucia Ziegler hält einen Master of Science in Molekularer Biologie der Universität Wien und baute in den letzten drei Jahren den Bereich Public Relations und Social Media bei Marinomed erfolgreich auf. "Mit IR- und PR-Aktivitäten unter einer Leitung führen wir zusammen, was zusammengehört. Wir schaffen die Voraussetzung, unsere Stakeholder-Kommunikation noch besser und effizienter zu gestalten. Lucia Ziegler hat mit der Neugestaltung des Internetauftritts und Weiterentwicklung des Geschäftsberichts bereits wichtige Akzente in der Wahrnehmung von Marinomed gesetzt. In ihrem erweiterten Verantwortungsbereich wird sie die Schärfung der Darstellung von Positionierung, Strategie und Zukunftspotenzial von Marinomed bei Aktionären, Investoren, Geschäftspartnern und Medien synchronisiert weiter vorantreiben. Stephanie Kniep danke ich für ihren Einsatz und den wertvollen Aufbau unserer IR-Aktivitäten an den internationalen Kapitalmärkten", so Andreas Grassauer, CEO von Marinomed.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com .

