Das war ein harter Schlag ins Kontor. Kühne+Nagel weist einen drastischen Geschäftseinbruch für 2023 aus. Tumult bei der New York Community Bancorp. Der CEO wird ausgetauscht und die Bank muss Abschreibungen in Milliardenhöhe vornehmen. Bayer droht der Abstieg. Der Konzern kann heute Abend seinen Platz im Stoxx 50 Index verlieren.Im asiatischen Handel sticht am Freitagmorgen der Nikkei 225 Index heraus. Die japanische Benchmark klettert während des Handels zwischenzeitlich um mehr als 1,9 %, nachdem am Donnerstag aus der Bank of Japan konstruktive ...

