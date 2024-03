Dem DAX scheint die Rekordlaune nicht zu vergehen. Am Donnerstag markierte der deutsche Leitindex bei 17.742 Zählern eine neue Bestmarke. Aus dem Handel ging er am Ende 0,4 Prozent im Plus bei 17.678,19 Punkten. Und auch zum Wochenschluss dürfte der DAX einen neuen Rekordstand erreichen. Der Broker IG taxiert den Leitindex am Morgen 0,6 Prozent höher auf 17.788 Zähler. Damit rückt auch die nächste insbesondere psychologisch wichtige Hürde von 18.000 Punkten immer näher.Nach Inflationsdaten am Donnerstag ...

