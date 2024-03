© Foto: picture alliance / pressefoto Mika Volkmann | MIKA VOLKMANN



Unser Gastautor Bryan Perry erklärt, wie die Umkehr der Geldpolitik die Anlagewelt verändern wird, welche Anlageklassen im Umfeld sinkender Zinsen die Nase vorn haben werden und was für Anleger jetzt wichtig ist. Die Leitzinserhöhungen der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) seit September 2022 haben die Zinsen in den USA und in Euro-Land auf den höchsten Stand seit über 20 Jahren gehoben. Dies- und jenseits des Atlantiks bewegt sich die Inflation nun wieder in die richtige Richtung, so dass die Geldpolitik bald weniger restriktiv ausfallen könnte. Nach Ansicht vieler Kapitalmarktexperten waren die Markterwartungen zu Jahresbeginn deutlich zu optimistisch. Es waren …