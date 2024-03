FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitagmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0810 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0826 Dollar festgesetzt.

Am Morgen gab die Schweizer Notenbank SNB eine überraschende Personalie bekannt: Der langjährige Notenbankchef Thomas Jordan tritt Ende September zurück. "Nach der Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen der letzten Jahre ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, von meinem Amt zurückzutreten", erklärte Jordan. Der Schweizer Franken reagierte zunächst kaum auf die Neuigkeit.

Im Tagesverlauf steht eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden zum einen neue Inflationsdaten erwartet. Zudem gibt S&P Global seine Indikatoren zur Industriestimmung bekannt. In den USA wird der wichtige ISM-Index für die Industrie veröffentlicht, den Fachleute wegen seiner hohen konjunkturellen Aussagekraft schätzen./bgf/ngu