Neue Bilder erklären, warum sich der Roboter der ersten privaten Mondmission in Schräglage befindet. Das Gerät geht nun in einen mehrwöchigen Tiefschlaf, seine Zukunft ist ungewiss. Mit «Odysseus» ist in der vergangenen Woche erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder ein US-Gerät auf dem Mond gelandet. Beim Aufsetzen kippte der Lander nach Angaben der privaten Raumfahrtfirma Intuitive Machines jedoch in Schräglage. Neue Kamerabilder, die das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...