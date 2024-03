Bayer steht wegen anhaltender Kursverluste vor dem Ausscheiden aus dem Stoxx Europe 50 im März. Die Änderung würde am Freitag, dem 8. März, in Kraft treten. Analyst Pankaj Gupta von JPMorgan sieht dieses Szenario als sehr wahrscheinlich an. Dies folgt aus den Regeln des Index, die ein Unternehmen ausschließen, wenn es zweimal hintereinander auf Platz 75 oder schlechter landet. Grund ist laut Gupta, ...

