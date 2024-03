Neue IR-Leitung bei Marinomed: Lucia Ziegler übernimmt bei dem Biotech-Unternehmen die Leitung des nunmehr integrierten Bereichs "Investor & Public Relations" und verantwortet damit zusätzlich zu ihren bisherigen PR-Aufgaben auch den IR-Bereich. Stephanie Kniep, die die IR-Agenden bisher inne hatte, bleibt dem Unternehmen weiterhin verbunden, wie es heißt. Lucia Ziegler hält einen Master of Science in Molekularer Biologie der Universität Wien und baute in den letzten drei Jahren den Bereich Public Relations und Social Media bei Marinomed auf. "Lucia Ziegler hat mit der Neugestaltung des Internetauftritts und Weiterentwicklung des Geschäftsberichts bereits wichtige Akzente in der Wahrnehmung von Marinomed gesetzt. In ihrem erweiterten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...