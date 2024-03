Der DAX dürfte seine Rekordserie am Freitag fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,6 Prozent höher auf 17.788 Zähler und damit erneut einen Schritt näher an der Marke von 18.000 Punkten.Nach einem starken Februar dürfte nun also auch ein positiver Auftakt in den März folgen. Das Wochenplus wächst mit den erwarteten Gewinnen auf mehr als zwei Prozent an. Sechs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...