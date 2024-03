Berlin (ots) -Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg fordern vom Autobauer Tesla in Brandenburg eine bessere Kommunikationsstrategie.Hauptgeschäftsführer Alexander Schirp sagte am Freitag im rbb24 Inforadio, angesichts der Proteste gegen die Erweiterung des Werksgeländes wäre es gut, wenn Tesla anders auf die Menschen in der Region zugehen würde."Es ist eben eine etwas ungewöhnliche Strategie, mit niemandem zu sprechen außer mit den zuständigen Stellen. Also sprich, es gibt kaum Kontakte zu Medien, es gab sehr spät Kontakte zu den Anwohnern, zu den Nachbarn, und da ist sehr viel Luft nach oben."Schirp sagte, es gebe viele Botschaften, die die Kraft hätten, zu überzeugen."Tesla spricht kaum darüber, dass sie auf dem Weg sind zu einem geschlossenen Wasserkreislauf, wo überhaupt keine Grundwasserentnahme mehr stattfinden wird. Die wenigsten wissen, dass dort über 1.200 Arbeitslose einen Arbeitsplatz gefunden haben. Dass da Inklusion läuft, da gibt es ein Projekt, da sind 100 Gehörlose aus der Ukraine in der Produktion, das sind aus meiner Sicht alles tolle Geschichten, vom Beitrag zur Mobilitätswende ganz zu schweigen, aber es wird nicht kommuniziert, und dann kommen Entscheidungen zustande, die ja rational kaum nachvollziehbar sind, wo sich Anwohner gegen einen Güterbahnhof und eine Kita wenden. Gerade der Güterbahnhof hätte ja dazu geführt, dass Grünheide entlastet wird von Lkw-Verkehr."Diskussionen darüber, dass Tesla wegen der Proteste möglicherweise seine Produktion in andere Länder verlagern könnte, bezeichnete Schirp als "Säbelrassen". Das hänge auch von der Einstellung der Menschen in der Region ab."Es bleibt natürlich auch die Notwendigkeit zu appellieren, jeder muss bereit sein, sich auch zu verändern. Wir werden nicht die Herausforderungen der Zukunft meistern, wenn wir einfach immer überall alles lassen, wie es ist."Das Interview zum Nachhören: https://ots.de/okTtNEPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5725376