Die größte Mobilfunkmesse der Welt, der Mobile World Congress (MWC) ist vorbei. Wir waren vor Ort und ziehen eine gemischte Bilanz - mit ein paar Highlights. Auf die CES in Las Vegas im Januar folgt stets der Mobile World Congress in Barcelona. In der katalanischen Metropole versammeln sich seit Jahren gegen Ende Februar sämtliche Hersteller der Mobilfunkbranche. Darunter sind nicht nur die großen bekannten wie Samsung, Xiaomi oder die Deutsche Telekom, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...