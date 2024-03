FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd des Dax geht auch am Freitag weiter. Im frühen Handel erreichte der deutsche Leitindex die siebte Bestmarke in Folge - zuletzt stieg er um 0,73 Prozent auf 17 807,65 Punkte. Auf Schlusskursbasis könnte es sogar der achte Rekordtag in Folge werden. Nach dem starken Februar zeichnet sich ein Wochenplus von 2,2 Prozent ab.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitagmorgen 0,70 Prozent auf 26 004,69 Punkte. Auch der CDax, der am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht hatte, legte weiter zu. Er enthält alle an der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard und Prime Standard notierten deutschen Aktien. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent bergauf./gl/ngu

DE0008469602, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145