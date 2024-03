Berlin (ots) -Die etablierte Guhr Steuerberatung, bekannt für ihre qualitativ hochwertige Beratung und Betreuung von Freiberuflern und Gewerbetreibenden, erweitert ihr Leistungsspektrum mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in München. Dieser strategische Schritt folgt auf den erfolgreichen Ausbau der Kanzlei in Hamburg und unterstreicht die Ambitionen der Guhr Steuerberatung, ihre Präsenz in Deutschland weiter zu stärken.Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich der steuerlichen Beratung hat sich die Guhr Steuerberatung als verlässlicher Partner für ihre Mandanten etabliert. Die Kanzlei legt großen Wert auf individuelle Lösungsansätze, die speziell auf die Bedürfnisse von Freiberuflern und Unternehmen zugeschnitten sind.Dabei setzt sie konsequent auf digitale Prozesse, um eine effiziente und transparente Zusammenarbeit zu gewährleisten."Unsere Philosophie 'Maximaler Einsatz für unsere Mandanten' prägt jede unserer Handlungen", unterstreicht Karsten Guhr, der Gründer und Geschäftsführer der Guhr Steuerberatung."Wir begleiten unsere Mandanten in allen steuerlichen Fragen - von der Gründungsphase bis hin zur laufenden steuerlichen Optimierung. Unsere Erfahrung und unser Einsatz sind die Grundpfeiler unseres Erfolgs."Die Expansion nach München ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Kanzlei und verdeutlicht das kontinuierliche Engagement, den Kundenkreis zu erweitern und bestehenden sowie neuen Mandanten noch besser zur Seite zu stehen. Die Münchener Niederlassung wird dabei denselben hohen Standard an Qualität und Fachwissen bieten, der bereits in Berlin und Hamburg etabliert wurde."Die Eröffnung unserer Niederlassung in München ermöglicht es uns, einer noch breiteren Zielgruppe unsere Expertise anzubieten und Freiberuflern sowie Unternehmen in Bayern zu einer optimalen steuerlichen Beratung zu verhelfen", erklärt Karsten Guhr."Wir sind überzeugt, dass unsere Präsenz in München es uns ermöglichen wird, die gleiche hohe Zufriedenheit und positive Erfahrung bei unseren Kunden zu erreichen, wie wir es in Berlin und Hamburg tun."Freiberufler und Unternehmer in München sind herzlich eingeladen, die Guhr Steuerberatung kennenzulernen und sich von der Qualität und dem Engagement der Kanzlei zu überzeugen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter guhr-muenchen.de.Die Münchener Niederlassung der Guhr Steuerberatung befindet sich an folgender Adresse:Karlsplatz 3, 80335 München, DeutschlandÜber die Guhr Steuerberatung:Mit ihrem Hauptsitz in Berlin-Friedrichshain und Niederlassungen in Hamburg und nun auch München bietet die Guhr Steuerberatung umfassende steuerliche Beratung und Betreuung. Die Kanzlei zeichnet sich durch ihr Engagement, ihre Zuverlässigkeit und ihre transparente Arbeitsweise aus. Durch die Nutzung digitaler Technologien stellt sie sicher, dass maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden, die den individuellen Bedürfnissen ihrer Mandanten gerecht werden.Pressekontakt:Guhr Steuerberatungsgesellschaft mbHAuerstraße 1410249 BerlinTelefon: +498925557294E-Mail: muenchen@guhr-steuerberatung.deWebsite: stbguhr-hamburg.de (Hamburg), guhr-steuerberatung.de (Berlin) und guhr-muenchen.de (München)Original-Content von: Guhr Steuerberatungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171561/5725426