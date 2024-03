Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die allgemeine Stimmung im SSA-Sektor ist überwiegend gut, auch wenn die große Angebotswelle seit Jahresbeginn an Schwung verliert, so die Analysten der Helaba.Immerhin scheinen die Spreads vorerst einen Boden gefunden zu haben, so die Analysten der Helaba. Der Verkaufsdruck auf den Sekundärkurven habe zwar nachgelassen, es fehle aber noch an Anschlusskäufen, die zu einer weiteren Performance führen könnten. ...

