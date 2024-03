Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vorläufigen Inflationszahlen in Spanien, Frankreich und Deutschland haben gezeigt, dass der Disinflationstrend noch etwas holprig ist und es vor diesem Hintergrund wohl keine schnellen Zinssenkungen geben wird, so die Analysten der Helaba.Das Bild in den USA sei ähnlich. Dort seien die für die FED relevanten Jahresraten der PCE-Deflatoren im Februar nur geringfügig gesunken. Da zudem die FED-Vertreter bemüht seien, Zinssenkungserwartungen zu dämpfen, wundere es nicht, dass sich der Markt darauf eingestellt habe, dass die Zinswende wohl erst zur Jahresmitte eingeleitet werde. Die Diskrepanz zwischen den marktbasierten Zinserwartungen und den FOMC-Leitzinsprojektionen sowie den Äußerungen von Notenbankern werde kleiner. ...

