Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat seine Pläne zum Bau einer Fabrik in Mexiko bestätigt. Trotz der nicht geplanten Exporte in die USA schlagen US-Autobauer Alarm und fordern sogar ein Importverbot. Den Anlegern gefiel die Nachricht und die Aktie reagierte prompt.Die neue Fabrik soll rund 150.000 Autos pro Jahr produzieren können und Ende 2023 fertiggestellt sein. Erste Meldungen Mitte Februar (DER AKTIONÄR berichtete) hatten Spekulationen über einen Markteintritt von BYD in den USA angeheizt, ...

