Tim Buckley, der CEO von Vanguard, hat angekündigt seinen Posten am Ende des Jahres zu räumen. Die Suche nach einem Nachfolger laufe bereits. Für den Bitcoin ist das insofern interessant, da Vanguard im Gegensatz zu anderen Emittenten bislang keinen ETF aufgelegt hat. Das könnte sich mit einem Wechsel an der Firmenspitze jedoch ändern.Wenige Tage nach der Freigabe der Bitcoin-ETFs sagte Buckley in einem Interview mit CNBC, dass man bei Vanguard nach Assets Ausschau halte, die den Kunden einen echten ...

