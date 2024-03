EQS Newswire / 01.03.2024 / 10:00 CET/CEST

HONGKONG - Media OutReach Newswire - 1. März 2024 - Media OutReach Newswire , die erste weltweit tätige asiatische Nachrichtenagentur, hat ihr eigenes Netzwerk zur Verbreitung von Pressemeldungen für den US-amerikanischen Markt gestartet.



Als erste weltweit tätige Nachrichtenagentur in Asien, die ein eigenes Netzwerk zur Verbreitung von Pressemeldungen in den USA aufbaut, gewährt die Agentur den Kunden einen unbegrenzten Zugang zu einer unternehmenseigenen Datenbank mit über 50.000 Journalisten und Redakteuren in über 443 Kategorien von Fachmedien, die Verbreitung an den Associated Press (AP) Newsroom sowie die Veröffentlichung von Nachrichten auf mehr als 430 Nachrichtenseiten, einschließlich APNews, um lokalen US-Medienkanälen eine umfassende Reichweite für Unternehmensmitteilungen, Marken- und Produkteinführungen, Partnerschaften und den Aufbau von Markenbewusstsein zu ermöglichen.



Im US-Netzwerk werden die Kunden auch von hohen Engagement Rates durch die Journalistendatenbank von Media OutReach Newswire über US-Medienkanäle, einschließlich des Wall Street Journal, der New York Times, der Los Angeles Times, des People Magazine, der New York Post, des Digital Journal und der Washington Post, profitieren. Mit E-Mail-Öffnungsraten von bis zu 25 Prozent bietet der Service von Media OutReach Newswire in den USA schon jetzt einen beispiellosen Zugang zu Journalisten und Medienkanälen auf dem gesamten US-amerikanischen Markt.



Jennifer Kok, Gründerin und CEO von Media OutReach Newswire, erklärte, dass sich das Netzwerk zur Verbreitung von Pressemeldungen in den USA auf die Unterstützung von PR-Fachleuten und PR-Agenturen konzentriert, um authentische Medienbeziehungen mit Journalisten und Redakteuren aufzubauen und die Möglichkeiten zur Bewertung in Form von Pressemeldungen zu optimieren.



"Durch unsere unternehmenseigenen ‚Media and Journalist Insights' werden unsere Kunden über die Anzahl der Journalisten informiert, an die wir unsere Meldungen weiterleiten, und über die Anzahl der Journalisten pro Veröffentlichung, die ihre Meldung geöffnet haben", erklärte Kok.



"Diese Informationen fehlten bis jetzt in unserer Branche, und wir sind stolz darauf, unseren Kunden diese Einblicke vermitteln zu können. Diese Informationen über die Engagement Rate der Journalisten vermitteln umfassende Einblicke für eine bessere strategische Kommunikationsplanung und das Treffen von fundierten strategischen Entscheidungen."



Die unternehmenseigenen Media and Journalist Insights von Media OutReach Newswire ermöglichen es den Kunden, die Interaktion der Journalisten mit ihrer Pressemitteilung mit detaillierten Einzelheiten über die Verbreitung, E-Mail- Öffnungsraten und Öffnungsraten nach Veröffentlichung zu überwachen. Dies gibt den Kunden ein wirksames Instrument für strategische Kommunikationsplanung an die Hand und erlaubt es ihnen, auf der Grundlage umfassender PR-Einblicke fundierte strategische Entscheidungen zu treffen. Diese aufbereiteten Berichte nach der Veröffentlichung ermöglichen es Kommunikationsfachleuten, Informationsberichte auf Englisch und Chinesisch in Kurzzeichen zur Berichterstattung gegenüber der Führungsebene zu erstellen.



Media OutReach Newswire garantiert die Platzierung von Nachrichten auf allen globalen Finanzterminals, um Finanzfachleute, Anleger, Analysten und Fondsmanager weltweit über Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon, Dow Jones Newswire, Factset, Infront und Morningstar zu erreichen.



Der Zugang zu anderen internationalen Nachrichtenagenturen ermöglicht es Marken, Redakteure und Journalisten über Reuters News Agency, Associated Press (AP) und Agence France Presse (AFP) zu erreichen. Media OutReach Newswire garantiert außerdem die Platzierung von Nachrichten bei APNews, der Financial Times, Markets Insider sowie die Datendienstleistungen von Acquire Media und Comtex.



Als integrierte Kommunikationslösung für PR-Fachleute definiert das KI-gestützte Kommunikationsportal der nächsten Generation von Media OutReach Newswire die Verbreitung von Pressemitteilungen und die Verbindung von Marken in Asien mit einem weltweiten Netzwerk von Journalisten und Medienkanälen auf der Grundlage von gründlichen Berichten und Hintergrundinformationen für PR-Kampagnen neu.



Media OutReach Newswire wurde von PR- und Kommunikationsdiensten innerhalb und außerhalb Asiens damit beauftragt, ihre globale Markenreputation in den USA durch den Einsatz von Journalisten und Redakteuren für das Unternehmens- und Markenimage, die Entwicklung von Medienbeziehungen und die Erzeugung von Earned Media-Content von Journalisten aufzubauen.



Hashtag: MediaOutReachNewswire pressrelease

The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Media OutReach Newswire Media OutReach Newswire wurde 2009 gegründet und ist die erste weltweit tätige Nachrichtenagentur im Asien-Pazifikraum. Das Unternehmen hat seine Zentrale in Hongkong und verfügt über Niederlassungen in Singapur, Malaysia, Vietnam, Japan, China, Thailand und Taiwan.



Media OutReach Newswire wurde mit dem Ziel gegründet, es Public Relations- und Investor Relations-Fachleuten zu erleichtern, authentische Beziehungen mit Journalisten und Redakteuren aufzubauen und aufbereitete Berichte in verschiedenen Formaten mit wegweisenden Einblicken und Informationen über die Leistung von Public Relations-Kampagnen bereitzustellen.



Auf der Grundlage von SaaS-Portal- und unternehmenseigener KI-Technologie verteilt Media OutReach Newswire Pressemitteilungen in zahlreichen Sprachen und verschiedenen Multimedia-Formaten direkt in die Posteingangskörbe von Redakteuren und Journalisten, um Meldungen zu optimieren, Medienbeziehungen aufzubauen und die Pressemitteilungen online zu posten, um die Sichtbarkeit zu verbessern und organische Suchergebnisse zu verstärken.



Als bahnbrechende weltweite Nachrichtenagentur und Stimme von asiatischen Unternehmen ist Media OutReach Newswire die einzige Presseagentur, die ihr eigenes Netzwerk zur Verbreitung von Pressemeldungen in 26 Ländern in der Asien-Pazifikregion und den USA besitzt und mit Partnern in Kanada, Lateinamerika, dem Vereinigten Königreich, Europa, dem Nahen Osten und Afrika zusammenarbeitet.



Um weitere Informationen über uns zu finden, besuchen Sie uns auf: https://www.media-outreach.com/





News Source: Media OutReach

