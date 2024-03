Baden-Baden (ots) -8. Juni auf dem Maimarktgelände / mit Badmómzjay, Levin Liam, Mayberg u. a. / Tickets im Online-Shop von Reservix erhältlichDas Line-up für das dritte "DASDING Festival" ist mit dem Sänger Berq komplett. Insgesamt zehn Acts treten am 8. Juni 2024 auf der großen Zeltbühne bzw. der Open-Air-Bühne auf dem Maimarktgelänge in Mannheim auf. Ausgerichtet wird das Musikfestival von DASDING, dem jungen Angebot des SWR, gemeinsam mit Partner und Veranstalter Delta Konzerte.Newcomer mit Herzschmerz-StimmeBerq heißt eigentlich Felix und bringt erst seit etwa zwei Jahren Musik heraus. In dieser kurzen Zeit hat er aber bereits Support-Konzerte für Paula Hartmann, Ennio und Schmyt gespielt und viele neue Fans dazu gewonnen. Sein wohl bekanntester ist Herbert Grönemeyer, der ihn als "eigen, frisch, mutig und dreist" beschreibt. Berq hat eine einzigartige Stimme, die wie gemacht ist für Herzschmerz-Songs.Weitere Künstler:innen des FestivalsEbenfalls in Mannheim auf den Bühnen stehen werden Badmómzjay, Mayberg, Levin Liam, Paula Carolina, Baby B3ns, Ellice, Kasi, Lena&Linus sowie PaulWetz.TicketsPrint@Home-Tickets für das "DASDING Festival" auf dem Maimarktgelände in Mannheim sind im Online-Shop von Reservix erhältlich unter https://www.reservix.de/p/reservix/event/2191410. Die ersten 1.000 Karten gibt es zum Early-Bird-Preis von 59,90 Euro, danach kosten sie 64,90 Euro.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/line-up-des-dasding-festivals-mitberq-komplettPressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5725445