DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio sehr fest - Nikkei kratzt an 40.000er Marke

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Freundlich ist es am Freitag nach positiven Vorgaben aus den USA an den Börsen in Asien und Australien zugegangen. Klarer Tagessieger war Tokio. Der Nikkei-225 schoss um weitere 1,9 Prozent nach oben auf 39.911 Punkte. Im Tageshoch lag er mit 39.990 Punkten nur noch ganz knapp unter der 40.000er Marke. Für Rückenwind sorgte der Yen, der die kräftigen zwischenzeitlichen Gewinne vom Vortag nach als falkenhaft interpretierten Aussagen aus Kreisen der japanischen Notenbank wieder eingebüßt hatte. Ein niedrigerer Yen-Kurs verbessert die Exportaussichten japanischer Unternehmen.

An den anderen Plätzen der Region fielen die Gewinne zwar moderater aus, allerdings war dort die Tendenz zwischenzeitlich auch nur behauptet gewesen. In Schanghai stand am Ende des Tages ein Plus von 0,4 Prozent, in Hongkong von 0,5 Prozent. Sydney erreichte wie Tokio ein neues Rekordhoch, der S&P/ASX-200 stieg um 0,6 Prozent. In Seoul wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Zur guten Stimmung trug bei, dass in den USA am Vortag ein wichtiges Preismaß im erwarten Rahmen ausgefallen war und eine weiter sinkende Inflation signalisiert hatte. Damit wurden die Zinssenkungshoffnungen am Markt aufrechterhalten. Aktuelle Einkaufsmanagerindizes aus China sorgten derweil für einen Hoffnungsschimmer, dass es mit der mauen Wirtschaft in China allmählich nach oben geht. Während der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China minimal sank, ging es für den Service-Bereich-Index kräftiger auf 51,4 nach oben. Dazu legte der von Caixin ermittelte Index der Industrie leicht auf 50,9 Zähler. Werte über 50 signalisieren Wachstum.

Marktteilnehmer in China setzen dessen ungeachtet auf weitere Stimuli für die Wirtschaft. Dafür könnte der jährlich tagende Volkskongress sorgen, der am 5. März startet. Die Analysten von HSBC gehen davon aus, dass die Behörden eine proaktive fiskalische Haltung einnehmen und einen konkreteren Plan zur Unterstützung des Marktes vorlegen werden.

Starke Konjunkturdaten kamen derweil aus Indien. Dort hält sich der Industrie-Einkaufsmanagerindex mit 56,9 Punkten auf sehr hohem Niveau.

Unter den Einzelwerten schossen in Sydney Life360 um 38 Prozent nach oben. Der Entwickler einer Familiensicherheits-App hatte Pläne für Werbung von Drittanbietern auf seiner Plattform angekündigt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.745,60 +0,6% +2,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.910,82 +1,9% +17,0% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag -0,5% Schanghai-Comp. 3.027,02 +0,4% +1,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.587,89 +0,5% -2,6% 09:00 Taiex (Taiwan) 18.935,93 -0,2% +5,6% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.140,88 -0,0% -2,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.538,27 -0,8% +6,6% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:49 % YTD EUR/USD 1,0814 +0,1% 1,0805 1,0850 -2,1% EUR/JPY 162,74 +0,4% 162,07 162,62 +4,6% EUR/GBP 0,8560 +0,0% 0,8559 0,8569 -1,3% GBP/USD 1,2634 +0,1% 1,2625 1,2661 -0,8% USD/JPY 150,49 +0,3% 150,00 149,87 +6,8% USD/KRW 1.335,15 +0,0% 1.334,54 1.335,05 +2,9% USD/CNY 7,1102 +0,1% 7,1035 7,1949 +0,2% USD/CNH 7,2121 +0,1% 7,2075 7,2092 +1,3% USD/HKD 7,8284 -0,0% 7,8287 7,8274 +0,2% AUD/USD 0,6504 +0,1% 0,6496 0,6502 -4,5% NZD/USD 0,6088 +0,0% 0,6086 0,6090 -3,7% Bitcoin BTC/USD 61.493,85 +0,3% 61.291,46 62.580,90 +41,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,46 78,26 +0,3% +0,20 +8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.045,62 2.044,14 +0,1% +1,48 -0,8% Silber (Spot) 22,63 22,73 -0,4% -0,09 -4,8% Platin (Spot) 876,26 880,00 -0,4% -3,74 -11,7% Kupfer-Future 3,84 3,85 -0,3% -0,01 -1,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

March 01, 2024

