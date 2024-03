Baierbrunn (ots) -In der März-Ausgabe von medizini können sich kleine Lesefans auf ein ganz besonderes Extra freuen: Die Erde im Riesenformat, mit vielen spannenden Fakten.Auf der Erde ist ganz schön was los! Aber nicht nur auf, sondern auch in unserem Planeten gibt es vieles zu entdecken: die einzelnen Schichten - vom inneren Kern bis zur Troposphäre, die Erdplatten und Gebirge, Bodenschätze und noch viel mehr. Auf dem neuen extragroßen Wissensposter "Unsere Erde" in der März-Ausgabe des beliebten Apotheken-Kindermagazins medizinierfahren Kinder diese und andere spannende Fakten rund um den blauen Planeten.Die ganze Welt auf einem PosterWie entstehen Vulkane? Was sind Geysire? Und warum gibt es Tsunamis? Auf welcher Höhe fliegen Flugzeuge und die ISS? Kindgerecht aufbereitet lädt die bunte Bilderwelt medizini-Fans zum Entdecken, Lernen und Staunen ein - mit liebevoll gestalteten Details. Die ganze Welt auf einem Poster fürs Kinderzimmer!Wie immer gibt es zudem natürlich jede Menge Rätsel- und Spielspaß, lustige Kinderwitze, viel Wissenswertes über Tiere und Natur sowie das allseits beliebte Tierposter.medizini-Chefredakteur Harald Lorenz: "Wenn es um den Planeten Erde geht, sind Kinder besonders neugierig - und wollen alles entdecken! Ich freue mich, dass wir ihnen mit unserem neuen Poster all das auf einen Blick bieten können, mit viel Liebe illustriert. Und natürlich mögen Kinder auch süße Tiere, bunte Rätsel und viel Lesespaß - ein Mix, den es nur in medizini gibt."medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.148.000 Exemplaren (IVW 4/2023). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, stellv. Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/74433-343Katharina Neff-Neudert, PR ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5725494