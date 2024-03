Berlin (ots) -Nach intensiven Verhandlungen zur Anpassung der Tarifentgelte in der Zeitarbeit hat die arbeitgeberseitige Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ) des Gesamtverbandes der Personaldienstleister e. V. (GVP) gemeinsam mit der Tarifgemeinschaft Leiharbeit des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) einen neuen Tarifabschluss erreicht. Die Tarifentgelte aller Entgeltgruppen steigen demzufolge zum 01.10.2024 um 3,7% und zum 01.03.2025 um 3,8% bei einer Laufzeit von 18 Monaten."Der Tarifabschluss spiegelt das Ergebnis stundenlanger Diskussionen wider, bei denen sich keine der beiden Seiten etwas geschenkt hat", kommentiert VGZ-Verhandlungsführer Sven Kramer das Verhandlungsergebnis. "Unser oberstes Ziel war es, eine Lösung zu finden, die die Belange der Arbeitnehmer respektiert und die gleichzeitig wirtschaftlich tragfähig für die Unternehmen ist. Es konnte zwar abgewendet werden, was die Gewerkschaften ursprünglich gefordert hatten, jedoch ist die zusätzliche Belastung noch in diesem Jahr zweifellos eine echte Herausforderung für die Arbeitgeber angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Rand- und Rahmenbedingungen."Sven Schwuchow, stellvertretender VGZ-Verhandlungsführer, beurteilt den erzielten Abschluss als "das Ergebnis eines herausfordernden Prozesses, in welchem wir an den entscheidenden Stellschrauben bis zur maximalen Belastungsgrenze hinsichtlich Entgelthöhe, Laufzeit und Beginn gedreht haben, um die hohe Beanspruchung auch angesichts der bereits verhandelten Inflationsausgleichsprämie für Zeitarbeitskräfte in diesem Jahr so stark wie möglich abzufedern. Für unsere Unternehmen ist dies ein schmerzhafter Kompromiss verbunden mit der Erwartung, dass sich die wirtschaftliche Situation 2025 wieder verbessert."Über den Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP):Der GVP entstand Anfang Dezember 2023 durch die Verschmelzung des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) und des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Der Verband mit seinen 5.600 Mitgliedsunternehmen verfügt daher über jahrzehntelange Erfahrung in der Interessenvertretung der Branche und ist das Sprachrohr für die Personaldienstleister in ihrer ganzen Vielfalt.Pressekontakt:Doris BergmannLeiterin Fachbereich KommunikationGesamtverband derPersonaldienstleister e.V. (GVP)Universitätsstr. 2-3a10117 BerlinTelefon: +49 30 206098 - 5211E-Mail: presse@personaldienstleister.deInternet: www.personaldienstleister.deOriginal-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104864/5725424