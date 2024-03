Die Aktie der Deutschen Bank arbeitet sich derzeit nur in kleinen Schritten in Richtung des bisherigen Jahreshochs bei 12,82 Euro vor. Das könnte sich aber bald ändern. Denn das mit der Zahlenvorlage im Januar angekündigte Aktienrückkauf-Programm lässt scheinbar nicht mehr lange auf sich warten.Laut einer Meldung von Dow Jones News soll am kommenden Montag, dem 4. März, das schon bekannte Programm zum Rückkauf eigener Aktien starten. CEO Christian Sewing hatte bei der Präsentation der Quartalszahlen ...

