Berlin (ots) -Spitzengespräch mit der Wirtschaft braucht ErgebnisseAnlässlich des Treffens des Bundeskanzlers mit den Wirtschaftsverbänden BDI, BDA, DIHK und ZDH in München erklärt die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner:"Wir erwarten, dass Bundeskanzler Scholz diesen Termin nicht nur als Pflichttermin begreift, sondern als Arbeitstreffen. Auf seine üblichen Belehrungen sollte er dieses Mal verzichten. Er muss stattdessen die Sorgen der Unternehmen vor einem weiteren wirtschaftlichen Abstieg ernst nehmen. Hoffentlich hat der Bundeskanzler sein Hausaufgabenheft dabei und leitet nach dem Gespräch endlich die Wirtschafts- und Wachstumswende ein. Die Ampel hat es in der Hand ein wirksames Sofortprogramm aufzulegen, das eben nicht nur aus Geld verteilen besteht. Unsere Unions-Vorschläge dazu liegen auf dem Tisch."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.