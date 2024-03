Bonn (ots) -Freitag, 01. März, 14:45 UhrFilm von Thomas Walde, phoenix/2024Der Wahlkampf hat begonnen, Portugal wählt ein neues Parlament. Eigentlich sollte die laufende Wahlperiode noch bis zum Jahr 2026 andauern, im November 2023 war der mit absoluter Mehrheit regierende Ministerpräsident António Costa (Partido Socialista) jedoch wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten. Die Vorwürfe sind zwar mittlerweile ausgeräumt, in der Zwischenzeit hatte Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa die Assembleia da República - das portugiesische Parlament - aber aufgelöst und eine Neuwahl ausgerufen.Im Wahlkampf beschäftigt die Portugiesen vor allem der knappe Wohnungsmarkt. Portugals Rechtspopulisten nutzen die Sorge vor den immer stärker steigenden Mieten und verbinden sie mit dem Thema Migration. Der rechtspopulistischen Partei "Chega!" (deutsch: "Es reicht!") werden in Umfragen hohe Zugewinne bei der anstehenden Wahl prognostiziert.Die Portugal-Korrespondenten Thomas Walde und Anne Arend sprechen mit Mietern in Lissabon, Café-Besuchern, Politikern und Experten über das Leben ganz im Westen der EU und die anstehende Wahl zur Assembleia da República am 10. März 2024.Der Film wird erstmals am 01. März 2024 um 14:45 Uhr auf phoenix ausgestrahlt und in den Mediatheken von ARD und ZDF.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5725795