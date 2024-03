NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Bis zum Mittag bauten sie leichte Gewinne aus dem frühen Handel aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 83,17 US-Dollar. Das waren 1,26 Dollar mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 1,19 Cent auf 79,45 Dollar.

Rohstoffexperten der Commerzbank verwiesen auf einen Medienbericht, der eine mögliche Verlängerung der Förderkürzung wichtiger Staaten der Opec+ ins Spiel bringt. Demnach ziehen die Mitgliedsstaaten des Verbunds in Erwägung, eine freiwillige Produktionskürzung möglicherweise bis zum Jahresende zu verlängern.

Mit den Aufschlägen bauen die Notierungen den Wochengewinn weiter aus. Seit Montag hat sich US-Öl um etwa drei Dollar je Barrel und Rohöl der Sorte Brent um fast zwei Dollar verteuert. Zudem haben die Ölpreise im Februar den zweiten Monat in Folge unter dem Strich zugelegt.

Für steigende Preise sprechen der Gaza-Krieg, die generell hohen Spannungen im ölreichen Nahen Osten sowie das knappe Angebot des großen Ölverbundes Opec+./jkr/bgf/jha/