Shenzhen, China, 1. März 2024 (ots/PRNewswire) -ISLE 2024, die größte Messe Asiens für Smart Screen Display, Audiovisuelles, Systemintegration und LED, eröffnet am 29. Februar im Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World).Shenzhen ist weltweit als Zentrum der Display-Industrie bekannt und die ISLE 2024 ist nur 30 Minuten von den meisten der großen LED-Fabriken Chinas entfernt. Die ISLE vereint die gesamte industrielle Kette im Bereich Displays und integrierte Systeme und bietet Einkäufern aus aller Welt die neuesten Produkte, eine einfache Fabriksuche und Networking-Möglichkeiten auf einer einzigen Plattform.Auf der ISLE 2024 zeigen mehr als 1000 Online- und Offline-Aussteller auf 80.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche KI-gestützte Displays, XR, 4K- und 8K-Micro-LEDs, Naked-Eye-3D-Displays, transparente Mini-LEDs, 5G-AV-over-IP-Anwendungen, Fernkonferenzen und -streaming, Live-Events, interaktive Displays, Digital Signage sowie die Erstellung und Verwaltung digitaler Inhalte.Auf der 3-tägigen Veranstaltung stellen bekannte Marken ihre Produkte und Lösungen vor, darunter Leyard, Unilumin, Absen, LianTronics, Ledman, AOTO, BOE, Skyworth, Cedar, Novastar und MAXHUB. Der Vermietungsriese Gloshine wird zusammen mit Dutzenden von Bühnenshow-Unternehmen ein visuelles Wunderwerk durch digitale Kreativität und immersive Erlebnisse bieten. Hunderte von neuen und innovativen Produkten feiern auf der ISLE 2024 ihre Premiere.Gemeinsam mit führenden Verbänden wie der China Optics and Optoelectronics Manufacturers Association bietet der Veranstalter Dutzende von Foren und Workshops in den Bereichen virtuelle Kinematografie, XR-Broadcasting, IOT-Display, Smart City, Datenfusion und Big-Data-Display-Anwendungen.Mit einer Vielzahl von Top-Ausstellern und anregenden Industrieforen ist die ISLE 2024 nicht nur eine Plattform für den Handel, sondern auch eine globale Bühne für die Industrie, um die Zukunft zu erkunden und die Entwicklung zu fördern.Der Veranstalter hat angekündigt, dass die ISLE 2025 vom 7. bis 9. März 2025 im Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World) stattfinden wird.