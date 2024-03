Dogecoin (DOGE) verliert an Boden - immer mehr Investoren wechseln jetzt zu diesem Meme-Coin

Es ist noch keine 24 Stunden her, da konnten viele Meme-Coins wie Dogecoin, BONK und Shiba Inu (SHIB) starke Kursgewinne verzeichnen, die teilweise starke zweistellige Prozentzahlen mit sich brachten. Nun scheinen aber die ersten Kurskorrekturen einzusetzen und vor allem Dogecoin ist als größter Meme-Coin der Welt stark von diesem Negativtrend betroffen. Gerade in den letzten 24 Stunden musste der DOGE-Token ein starkes Minus hinnehmen, weshalb sich jetzt einige Krypto-Anleger zu Recht fragen, wohin die Reise in den kommenden Tagen und Wochen jetzt gehen wird.

Gleichzeitig schauen sich immer mehr risikofreudige Investoren nach neuen Meme-Projekten um, die ähnlich wie BONK oder Shiba Inu versuchen, Dogecoin nachzueifern. In den folgenden Abschnitten werden wir einen Blick auf eine der aktuell besten Alternativen auf dem Meme-Coin-Markt werfen.

Ist die Dogecoin-Rallye jetzt vorbei?

Nachdem Dogecoin in den letzten zwei Tagen einen starken Wertzuwachs erlebt hat, steht die Kryptowährung im Wochenchart immer noch mit einem Plus von 45,03 % dar. Allerdings gab es innerhalb der letzten 24 Stunden auch eine starke Kurskorrektur, die den DOGE-Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf 0,1216 US-Dollar drückt, nachdem er gestern mit 0,1339 US-Dollar ein neues Zwei-Jahres-Hoch erreichen konnte. So ist Dogecoin in den vergangenen 24 Stunden mit 6,21 % im Minus (siehe Bild unten), wobei gerade in den gestrigen Abendstunden ein starker Kursverlust stattgefunden hat.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Allerdings bleibt Dogecoin auch weiterhin mit einer Marktkapitalisierung von über 17,4 Milliarden US-Dollar auf dem 9. Platz des Rankings der größten Kryptowährungen und kann sich damit weiterhin gegen Avalanche (AVAX) und TRON (TRX) behaupten. Doch welche Gründe könnten überhaupt dazu geführt haben, dass Dogecoin einen so starken Verlust in kurzer Zeit hinnehmen musste?

Tatsächlich dürfte dies hauptsächlich darauf zurückzuführen sein, dass viele Anleger die Gunst der letzten Tage nutzten, um ihre Gewinne aus den DOGE-Anlagen zu realisieren. So hat zum Beispiel der Account Whale Alert (@whale_alert) auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) gleich mehrere große Dogecoin-Transaktionen festgehalten, die von Krypto-Wallets auf eine Kryptobörse stattgefunden haben. Dies könnte dafür sprechen, dass die DOGE-Tokens tatsächlich verkauft wurden.

Dies könnte durchaus das starke Minus erklären, das Dogecoin in den letzten 24 Stunden erlebt hat - vor allem im Hinblick darauf, dass der Kurs davor rasant angestiegen ist. Doch wird dies nun den Dogecoin Kurs weiterhin negativ beeinflussen oder wird sich der größte Meme-Coin der Welt genauso schnell wieder erholen können, wie er zuvor an Wert verloren hat?

Steht Dogecoin kurz vor neuer Kursexplosion?

Tatsächlich scheinen sich derzeit die Geister zu scheiden, wenn es darum geht, die Zukunft für Dogecoin vorherzusagen. So hat sich zum Beispiel der Krypto-Analyst "cryptodailyTS" auf X zu den kommenden Tagen und Wochen geäußert und dabei die Dogecoin-Vergangenheit zurate gezogen. So erklärt er in seinem Tweet vom heutigen Morgen, dass derzeit ein starker Kursvergleich zwischen dem aktuellen DOGE-Chart und dem Jahr 2021 besteht. Damals konnte Dogecoin eine ähnliche Entwicklung erleben, bevor der Kurs auf das bisherige Allzeithoch von 0,7316 US-Dollar erlebte. Sollte der Analyst mit seiner Aussage recht behalten, so steht nun eine besonders starke Rallye für den Meme-Coin bevor.

Look at there Dogecoin Charts 2021/2024 !! What do you see - They are very much the same !! Doge will explode soon pic.twitter.com/r2oTpn7fZE - Crypto Daily Trade Signals (@cryptodailyTS) March 1, 2024

Der Krypto-Händler "tehdogecoach" hingegen erklärt in seinem Tweet auf X, dass es zwar durchaus so aussehen mag, dass Dogecoin weiter wachsen wird, trotzdem rät er zur Vorsicht. Denn die Krypto-Branche gilt nicht ohne Grund als äußerst volatil und so könnte der Dogecoin Kurs zu jedem Zeitpunkt seine Richtung ändern.

Umso wichtiger ist es, dass sich Krypto-Anleger nicht von FOMO (Fear Of Missing Out) beeinflussen lassen, sondern tatsächlich nur dann in Projekte investieren, wenn vorher eine ausführliche Recherche durchgeführt würde. So interessieren sich aktuell zum Beispiel immer mehr Anleger für neue Meme-Coin-Projekte, die mit interessanten Konzepten auf sich aufmerksam machen. Kommt dann noch ein Potenzial für einen besonders starken Kursanstieg hinzu, gilt dies für viele als überzeugendes Indiz.

Sponge V2: Neuer Meme-Coin mit 100x-Potenzial

Tatsächlich gilt für viele Dogecoin-Anleger derzeit Sponge V2 ($SPONGEV2) als eine vielversprechende Alternative. Schließlich basiert der Meme-Coin auf dem äußerst erfolgreichen $SPONGE-Token, der bereits letztes Jahr explodiert ist und sogar eine 100-fache Wertsteigerung erlebte. Nun befindet sich Sponge V2 als direkter Nachfolger der erfolgreichen Kryptowährung im Vorverkauf und konnte schon jetzt ein Kapital von über 12 Millionen US-Dollar sammeln. Ein klares Zeichen dafür, dass viele Investoren davon überzeugt sind, dass auch der $SPONGEV2-Token dort anschließen kann, wo sein direkter Vorgänger aufgehört hat.

Auch bei diesem Projekt raten wir jedem dazu, selbst eine ausführliche Recherche durchzuführen. Dies hat zum Beispiel der Presale-Experte Jacob Bury gemacht, der auf seinem YouTube-Kanal erklärt, warum er von Sponge V2 überzeugt ist (siehe Video oben). Darüber hinaus sollte jeder einen Blick in das ausführliche Whitepaper werfen, in dem alle Informationen festgehalten sind. Neben der Roadmap und den Tokenomics wird außerdem das Play-To-Earn-Videospiel (P2E) vorgestellt, das den $SPONGEV2-Token als native Kryptowährung nutzen wird und damit die Community und das Ökosystem stärken soll.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.