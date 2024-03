Fitch hat die aktuelle Marktlage in der Rückversicherung analysiert. Die Ratingagentur sieht zwar weiterhin sehr gute Marktbedingungen für Munich Re, Swiss Re und Hannover Rück. Die Margen seien mittlerweile aber am Höhepunkt angekommen. Für ihre Aktienkurse dürfte das trotzdem noch lange nicht gelten.Munich Re, Hannover Rück und die anderen großen Rückversicherer haben die Preise in den letzten Jahren stark in die Höhe geschraubt. Nun müssen sie sich laut einer Marktanalyse von Fitch Ratings wieder ...

