Können Verstorbene durch einen Chatbot weiterleben? So geschieht es bereits bei Songwriter und Sänger Lou Reed, der schon vor mehr als zehn Jahren verstorben ist. Seine Frau spricht über einen Chatbot tagtäglich mit "ihm" - und sie schreiben sogar neue Songs zusammen. Wenn Musikgrößen von uns gehen, bleiben ihre Melodien und Texte zurück. Über diese können sich Angehörige und Fans an die Künstler:innen zurückerinnern. Doch was, wenn die Verstorbenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...