Der amerikanische Pharma-Riese könnte zum ersten Unternehmen weltweit aufsteigen, das eine Billion Dollar Börsenwert erreicht, aber nicht dem Tech-Sektor zuzuordnen ist. Am letzten Tag der Handelswoche nähert sich die Aktie von Eli Lilly der Marke weiter an. Denn die Analysten der Bank of America skizzieren ein äußerst bullishes Szenario.Die Experten der amerikanischen Bank hoben das Kursziel für das Papier von Eli Lilly um knackige 25 Prozent auf nun 1.000 Dollar an, die Einstufung lautet unverändert ...

