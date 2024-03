© Foto: Angela Piazza/Corpus Christi Caller-Times via AP/dpa



Tesla-Chef Elon Musk hat OpenAI verklagt. Musks Anwälte werfen dem KI-Startup vor, sich nicht an die Gründungsvereinbarung gehalten zu haben, eine "universelle künstliche Intelligenz" für die Menschheit zu entwickeln. Elon Musk hat Klage gegen das KI-Unternehmen OpenAI und dessen CEO Sam Altman eingereicht. In einem am Donnerstag bei einem Gericht in San Francisco eingereichten Schriftsatz argumentieren Musks Anwälte, dass die milliardenschwere Allianz von OpenAI mit Microsoft bedeute, dass das Unternehmen sein Versprechen gebrochen habe, künstliche Intelligenz (KI) zum Wohle der Menschheit zu entwickeln. Die Financial Times hatte zuerst über den Fall berichtet. "Bis heute wird auf der …