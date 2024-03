DJ WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. März (10. KW)

=== M O N T A G, 4. März 2024 *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis 4Q (09:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:00 SE/Ericsson-Telefon AB LM Ericsson, Jahresergebnis 07:25 CH/CH Schweizerische Nationalbank (SNB) ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis, (11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Januar *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Januar 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch der Gottlieb-Daimler-Schule, Sindelfingen 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März 11:00 DE/GDL Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Pressekonferenz zum Tarifstreit mit der Deutschen Bahn, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK 11:40 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch der Betriebsversammlung und der Produktion von Mercedes-Benz, Sindelfingen 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch der Firma Schmalz, Glatten 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY - US/Beginn des Prozesses gegen den früheren US-Präsidenten Trump wegen Wahlverschwörung D I E N S T A G, 5. März 2024 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Februar *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), Jahresergebnis 2023 *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK, 14:00 Kapitalmarkttag) *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Jahresergebnis *** 08:15 DE/Traton SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar 08:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch der Firma Häfele, Nagold *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar Eurozone *** 11:00 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Bundesfinanzminister Lindner, Statement zum "Rentenpaket II", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender EU/EZB, APP-Monatsbericht Februar und PEPP-Zweimonatsbericht Jan/Feb *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Januar *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse -DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch des Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr (KSK), Calw M I T T W O C H, 6. März 2024 *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07.30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahrespressekonferenz 10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahresmedienkonferenz *** 10:30 DE/Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Pk zur Konjunkturprognose Frühjahr 2024, Berlin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Ministerpräsidentenkonfernenz, mit anschließender Pk Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 16:00 US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis (Industrial Plan Update to 2025) *** 20:00 US/Fed, Beige Book D O N N E R S T A G, 7. März 2024 *** 07:00 DE/Brenntag SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Jahresergebnis (11:30 BI-PK) *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Gea Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 BI-PK) 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis 07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Auftragseingang Januar 09:00 DE/Bundesbauministerin Geywitz, Eröffnungsrede bei Vorkonferenz für den Wiederaufbau der Ukraine, Berlin *** 09:00 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Pk zu Konjunkturprognose 2024 und 2025, Berlin *** 13:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose zum Frühjahr 2024, Halle *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung (14:45 Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Lagarde) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Handelsbilanz Januar *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 18:00 DE/Vivendi SE, Jahresergebnis *** - DE/DIW, Konjunkturprognose, Berlin *** - CN/Handelsbilanz Februar *** - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht F R E I T A G, 8. März 2024 07:30 DE/Aumann AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar saisonbereinigt 10:00 DE/MVV Energie AG, HV *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q Eurozone *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar - RU/Börsenfeiertag Russland ===

