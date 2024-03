Der Hype um künstliche Intelligenz (KI) ist sowohl bei Anlegern als auch an der Wall Street ungebrochen. Jetzt schraubt der nächste Analyst das Kursziel für KI-King Nvidia nach oben - um fast 70 Prozent. Laut einer Umfrage von Morgan Stanley unter Chief Information Officers, deute alles darauf hin, dass 2024 ein "Jahr der Investitionen für KI" sein werde, so die Bank in einer Notiz diese Woche. Während die Wall Street neben Nvidia nach neuem KI-Gold sucht, hat das Investmenthaus Daiwa das Kursziel für den KI-Player angehoben. Das Unternehmen hält an seiner "Outperform"-Einschätzung für die Aktie des Chipherstellers fest, hob aber sein Kursziel um über 68 Prozent von 535 auf 900 US-Dollar an. …