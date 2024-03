WASHINGTON (dpa-AFX) - At 10 am ET Friday, ISM manufacturing PMI, U.S. construction spending and University of Michigan's final consumer sentiment index have been released. After the data, the greenback pulled back against its major counterparts.



The greenback was trading at 1.2619 against the pound, 1.0870 against the euro, 0.8863 against the franc and 150.25 against the yen around 10:05 am ET.



