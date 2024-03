Der Silberpreis zeigt am heutigen Freitagmorgen eine positive Tendenz und notiert bei 22,70 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,92 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Erholung verzeichnet Silber auf Wochensicht ein Minus von 1,0 %. Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe der aktuellen Preisentwicklung und gibt einen Ausblick auf die zukünftigen Bewegungen des Silbermarktes.Im Schatten des Goldes findet Silber (TVC:SILVER) als Investitionsmetall zunehmend Beachtung. Der jüngste Preisanstieg wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...