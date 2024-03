© Foto: Zoonar | Derich Anrey - picture alliance



Für Kryptowährungen geht es seit Monaten steil bergauf, auch Coinbase und Microstrategy profitieren kräftig. Der Rallye hinterher schauen dagegen die Papiere von Bitcoin-Minern - und das dürfte auch so bleiben. Der Krypto-Winter ist vorbei! Nach einem tiefen, über zwei Jahre anhaltenden Bärenmarkt sind Bitcoin, Etherum und Co. wieder auf Zack - erst recht nach der Bitcoin-Spot-ETF-Zulassung im Januar. Um 163 Prozent hat sich Bitcoin in den vergangenen zwölf Monaten steigern können. Allein seit dem Jahreswechsel belaufen sich die Zuwächse auf über 40 Prozent. Hohe Gewinne mit Coinbase und Microstrategy Von dem neuerlichen Run auf digitale Währungen profitieren auch die Krypto-Handelsplattform …