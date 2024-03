Milliarden-Transfer auf Coinbase: Wale kaufen immer größere Mengen Bitcoin

Die Bullen sind nicht mehr aufzuhalten. Lange wurde angekündigt, dass diese Rallye am Kryptomarkt die größte der Geschichte werden könnte und nun scheint es soweit zu sein. Erst im letzten Monat ist der Bitcoin-Kurs um über 40 % gestiegen und auch die meisten Altcoins haben eine starke Performance hingelegt. Mit steigender Marktkapitalisierung steigen auch die Summen, die investiert werden müssen, um die Kurse weiter in die Höhe zu treiben. Daran soll es aber offenbar nicht scheitern. Erst heute ist es einmal mehr zum Milliarden-Transfer auf Coinbase gekommen.

Wal-Käufe häufen sich

Da es in mehr als 100 Jahren insgesamt nur 21 Millionen Bitcoin geben wird, können sich schon diejenigen, die einen ganzen BTC besitzen, glücklich schätzen. Allerdings kommt es gerade in Zeiten, in denen es schnell bergauf geht, auch immer öfter zu Transaktionen, die weit über den Kauf eines Bitcoin hinausgehen. Sehr weit sogar, wie der heutige Fall zeigt. Von einer Wallet wurden 16.000 Bitcoin im Wert von einer Milliarde Dollar in den letzten Stunden gekauft.

Breaking; 4hrs ago March 1 during Asian market the largest Bitcoin withdrawal seen in a long time from @coinbase to unknown wallet. 16000 Bitcoin or $1b pic.twitter.com/lQPR72IulF - MartyParty (@martypartymusic) March 1, 2024

Dabei handelt es sich um einen der größten Käufe seit langem. Auch wenn es nicht immer gleich Milliarden Dollar Transaktionen sind, investieren Wale dennoch immer größere Summen, um sich am Bullrun zu beteiligen. Auch die drittgrößte Bitcoin-Wallet hat wieder zugeschlagen und nochmal über 4.800 Bitcoin gekauft.

"Mr. 3", the 3rd largest Bitcoin holder, became active again & bought 4,800 Bitcoin yesterday Last buy was in January pic.twitter.com/zzKgP7m8X6 - HODL15Capital (@HODL15Capital) March 1, 2024

Damit ist er nicht allein. Auch "Mr. 100", der seit Wochen täglich mehrere Transaktionen durchführt, bei denen er je 100 Bitcoin kauft, arbeitet sich langsam aber sicher zu einem der größten Bitcoin-Wale hoch. Dazu kommen natürlich noch die ETF-Emittenten BlackRock, Fidelity und Co.

"Mr. 100" is buying again! Bought 14 x 100 $BTC today (so far) pic.twitter.com/tyiym6yzW9 - HODL15Capital (@HODL15Capital) March 1, 2024

Die Tatsache, dass es diesmal schon vor dem Halving, welches für April erwartet wird, zu einer solchen Rallye kommt, macht diesen Zyklus anders alle anderen und führt zu noch optimistischeren Kurszielen.

Steigt Bitcoin auf eine Million Dollar?

Bisher wurde immer erst nach dem Halving ein neues Allzeithoch bei Bitcoin erreicht. Diesmal deutet alles darauf hin, als wäre es schon vorher so weit. Erst in dieser Woche hat Bitcoin die 64.000 Dollar Marke angetestet. In Bezug auf die Marktkapitalisierung war damit schon fast ein neues Allzeithoch erreicht, da inzwischen mehr Bitcoin in Umlauf sind als im Jahr 2021. In diesem bullishen Umfeld häufen sich auch die optimistischen Prognosen, die von Kurszielen von bis zu einer Million Dollar ausgehen.

"It's not crazy that we can see omega candles of $100K and we can see Bitcoin go up to 1 [Million]" - Samson MowBitcoin pic.twitter.com/yhVyiFDtfb - Swan Media (@Swan) February 24, 2024

Würde der Bitcoin-Kurs tatsächlich auf eine Million Dollar steigen, würde BTC auch Gold in Bezug auf die Marktkapitalisierung weit übertreffen. Viele gehen ohnehin davon aus, dass das digitale Gold dem physischen weit überlegen ist. So oder so scheint derzeit kein Weg daran vorbei zu führen, dass am Kryptomarkt wieder hohe Gewinne erzielt werden können, von denen man bei anderen Anlageklassen nur träumen kann. Das bringt auch wieder zahlreiche neue Coins auf den Markt, die nach dem Launch schnell um tausende Prozent steigen können. Derzeit setzen Anleger vor allem auf den neuen Green Bitcoin ($GBTC).

Green Bitcoin steuert auf 1,5 Millionen Dollar Marke zu

Bei Green Bitcoin handelt es sich um eine Alternative zu BTC, die auf der Ethereum-Blockchain läuft und dadurch nicht dem Proof of Work-Mechanismus zur Konsensfindung unterliegt. Das bedeutet, dass Green Bitcoin ($GBTC) wesentlich weniger Energie braucht als Bitcoin, um zu funktionieren. Dieses Konzept begeistert Anleger, die bereits $GBTC-Token im Wert von über 1,3 Millionen Dollar gekauft haben.

(Green Bitcoin Token-Vorverkauf - Quelle: Green Bitcoin)

Die $GBTC-Token sind aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, wobei frühe Käufer den großen Vorteil haben, dass der Preis noch während des Presales mehrfach angehoben wird, was für diejenigen, die vor der Preiserhöhung einsteigen, einen Buchgewinn bedeutet. Green Bitcoin ist außerdem mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die überdurchschnittlich hohe Renditen einbringt, weshalb diese auch schon von zahlreichen Käufern genutzt wird. Das führt dazu, dass das Angebot beim Handelsstart stark begrenzt ist, wodurch es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen kann, bei der der Wert um mehr als das 15-fache steigen könnte.

