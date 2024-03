Diese Memecoins erreichen Allzeithoch und könnten weiter steigen

Wenn ein Asset wie ein Memecoin ein neues Allzeithoch erreicht, spricht dies für ein großes Interesse der Anleger sowie tendenziell weiter steigende Preise. Laut Charttheorie kann dabei in der Regel die letzte Kursspanne nach oben expandiert werden. All dies zieht wiederum weitere Anleger in den Markt, die sich noch rechtzeitig die günstigen Preise für ein langfristiges Investment sichern oder als kurzfristige Trader von dem Momentum profitieren wollen. Zwei außergewöhnliche Memecoin haben heute neue Allzeithochs erreicht und könnten erst am Anfang einer steileren Rallye stehen.

Smog

Der erst am 7. Februar gestartete Memecoin Smog konnte am 29. Februar sein bullisches Dreieck überwinden und schon den dritten Tag in Folge steigen. Erst heute wurde dabei das damalige Allzeithoch von 0,09477 USD erfolgreich überwunden. Somit konnte Smog um über 146 % zulegen und allein heute um weiter 54 % auf 0,1276 USD steigen. Dabei kommt Smog auf ein Kursplus von insgesamt 9.225 %.

Zurückzuführen ist diese positive Entwicklung unter anderem auf das allgemein sehr bullische Sentiment des Kryptomarktes, welches sich mit einem Fear-and-Greed-Index von 86 in den Bereich der extremen Gier bewegt hat. Dadurch haben vor allem die Memecoins eine enorme Nachfrage verzeichnet, was auch Smog in die Höhe trieb.

Es gibt aber auch noch weitere Faktoren, welche diese Entwicklung begünstigt haben. Denn Smog hat mithilfe seiner spielerischen Aufnahmerituale für Anwärter ein außergewöhnlich förderliches Geschäftsmodell entwickelt, das von dem Erfolgsrezept der populären und teuren NFT-Kollektion von Bored Ape Yacht Club inspiriert wurde.

Jetzt in Smog investieren!

Dieses belohnt nicht nur seinen treuen Unterstützer mit insgesamt 35 % der Tokenversorgung, sondern treibt das Projekt auch in den entscheidenden Krypto-Rankings und -Websites an die Spitze. Jedoch schaffen es nur die loyalen Auserwählten in den Kreis der Begünstigten. Schon jetzt kommt Smog auf beeindruckende 38.170 Halter, die über 800.000 Aufgaben abgeschlossen haben.

Ebenso macht sich die erfolgreiche Marketingkampagne von Smog deutlich bemerkbar. Denn dafür wurden insgesamt 50 % der Gesamtversorgung vorgesehen, sodass der Memecoin wesentlich leichter eine enorme Reichweite aufbauen kann. Dieser Faktor verstärkt sich noch einmal mehr dadurch, dass andere Memecoin-Communitys AirDrops erhalten, um auf sich aufmerksam zu machen.

Für alle Interessierte gibt es auf der Website eine besondere Kaufmöglichkeit mit 10 % Rabatt. Dort kann man dann die stark gefragten Coins mit ETH, USDT oder Kreditkarte direkt erwerben. Zudem zahlt das Projekt eine Staking-Rendite von 42 % pro Jahr.

Jetzt $SMOG mit Rabatt kaufen!

Sponge

Ein weiterer Memecoin, der heute sein Allzeithoch überwinden konnte, ist Sponge. Dieser ist seit seiner Umstellung am 6. Februar auf den optimierten V2-Token um fast 197 % gestiegen. Dabei hat er in seinem perfekt intakten Trend zuletzt 10 % zugelegt und heute bei 0,001626 USD sein neues Allzeithoch ausbildet.

Zurückzuführen ist das große Anlegervertrauen vorwiegend auf die raffinierten Tokenomics. Denn diese sprechen insbesondere langfristige Investoren an und können leichter Kapital binden. Schließlich kann kaum ein anderes Projekt eine so hohe Staking-Rendite von bis zu 690 % bei einer so niedrigen Volatilität bieten.

Durch die verursachte enorme Angebotsverknappung arbeitet sich der Sponge-Kurs kontinuierlich weiter nach oben und lockt wiederum weitere Anleger an. Somit entwickelt sich eine positive Rückkopplungsschleife, die den Kurs von Sponge enorm antreibt.

Jetzt in Sponge investieren!

Aber es gab auch noch einige weitere Faktoren, welche für den großen Optimismus der Investoren gesorgt haben. Schließlich ist Sponge ein etablierterer Memecoin mit einer Erfolgshistorie, der im vergangenen Jahr schon über 4.500 % in weniger als einer Woche zulegen konnte und sich kontinuierlich weiterentwickelt hat.

Neben dem Staking-Programm wurde aber auch ein lustiges P2E-Rennspiel entwickelt, das schon bald veröffentlicht wird. Auf diese Weise widmet sich Sponge nicht nur dem gefragtesten Kryptosektor, welcher mit seinen vielen Vorteilen den Gaming-Markt nachhaltig revolutioniert, sondern kann durch seinen Nutzen auch für eine natürliche Nachfrage sorgen.

Ein weiterer entscheidender Kurstreiber ist die Unterstützung von Krypto-Persönlichkeiten wie Justin Sun, dem Mitbegründer der großen Blockchain Tron, der zu einem der größten Wale des GameFi-Ökosystems gehört. Durch solche hochkarätige Unterstützung kann das Projekt nicht nur von massiven Kapitalzuflüssen, sondern ebenso von wertvollen Kontakten für unter anderem Börsenlistungen sowie der umfangreichen Expertise profitieren.

Jetzt $SPONG-Coins kaufen!

