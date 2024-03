Bitcoin-Experte hebt diesen Support hervor: Rallye auf Allzeithoch?

Der Bitcoin Kurs konsolidiert rund um 62.000 US-Dollar und erlebt damit ein tendenziell wenig aufregendes Wochenende - zumindest, wenn wir den Vergleich zur vergangenen Woche anstellen. Denn hier gab es mitunter parabolische Kursbewegungen. Der Bitcoin konnte in einer Woche rund 20 Prozent an Wert gewinnen.

Die Frage nach der weiteren Kursentwicklung ist entscheidend, um sich adäquat in dieser Marktphase zu positionieren. Nun nennt ein Krypto-Experte den markanten Support - hier würde tendenziell ein Einstieg mit enger Absicherung möglich.

Bitcoin Prognose: Dieser Support ist wichtig

Bitcoin holds above a massive support wall, with 1 million addresses buying over 671,000 $BTC within the price range of $60,334 to $62,155.



Der Experte Ali Martinez stellt in seinem jüngsten Beitrag auf X fest, dass Bitcoin (BTC) über einer bedeutenden Unterstützungszone verharrt, wobei 1 Million Adressen mehr als 671.000 BTC in einem Preisbereich von 60.334 bis 62.155 Dollar gekauft haben. Diese Akkumulationszone unterstreicht das starke Vertrauen der Investoren und könnte eine entscheidende Unterstützungsebene für BTC darstellen, die möglicherweise vor weiteren Kursrückgängen schützt. Hier zeigt sich, dass bei diesen Preisniveaus eine signifikante Menge an Bitcoin akkumuliert wurde, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass der Preis unter diese Zone fällt. Investoren sind erfahrungsgemäß daran interessiert, diese Kurslevel zu verteidigen.

Allzeithoch dank OTC-Schock?

Die Einführung der Bitcoin-ETFs hat eine massive Rallye für Bitcoin initiiert - nun könnte zeitnah ein Sprung auf das Allzeithoch möglich werden. Ein zentraler Faktor hierfür ist die massive Verknappung von Bitcoin im Over-The-Counter (OTC)-Markt. Diese Verknappung des direkt verfügbaren Bitcoins verstärkt die Aussichten auf einen Kursanstieg. Insbesondere müssen Vermögensverwalter von ETFs, bedingt durch das schwindende OTC-Angebot, ihre Akquisitionen nun verstärkt über den öffentlichen Spotmarkt abwickeln. Eigentlich präferieren BlackRock und Co. den OTC-Handel - nun könnte sich der Kaufdruck noch bullischer darstellen.

Diese Verschiebung bringt eine direkte Konfrontation großer institutioneller Investoren mit dem Spotmarkt mit sich, was bei einem limitierten Bitcoin-Angebot zu einer verstärkten Nachfrage führt. Dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage könnte also den Bitcoin-Kurs nächste Woche in Richtung Allzeithoch treiben. Da die erhöhte Nachfrage direkt auf die beschränkte Menge an öffentlich verfügbarem Bitcoin trifft, könnte dies einen signifikanten und unmittelbaren Aufwärtstrend des Bitcoin-Kurses zur Folge haben, der durch die Dynamik des ETF-Einkaufs zusätzlich verstärkt wird.

Auch Morgan Stanley soll nach diversen Quellen nun ein Interesse daran haben, für verschiedene Fonds Bitcoin-ETFs zu kaufen - die Nachfrage dürfte weiter steigen, Bitcoin wird zum Trendthema für institutionelle Investoren.

Bitcoin-ETFs treiben Bitcoin Kurs an

Die Erfolgswelle der Bitcoin-ETFs ist massiv bullisch im aktuellen Markt. Der Bull-Run wird von institutionellem Kapital angetrieben. Während das Engagement von Privatanlegern noch vergleichsweise moderat erscheint, sind Institutionelle aggressiv im Markt. Doch Vorsicht - zu jedem Aufschwung gehört unweigerlich auch eine Korrekturphase.

In diesem optimistischen Marktumfeld, in dem Bitcoin aktuell bullisch tendiert, könnte zudem der Startschuss für eine neue Altcoin-Saison fallen. Die Erreichung eines neuen ATHs bei Bitcoin könnte eine Welle parabolischer Preisanstiege auch bei anderen Kryptowährungen auslösen. Dies gilt wohl insbesondere bei jenen, die strategisch eine Verbindung zu Bitcoin aufgebaut haben.

In diesem Zusammenhang gewinnt Green Bitcoin zunehmend an Popularität. Das neue Kryptoprojekt, das sich in seiner Namensgebung und Ausrichtung an Bitcoin orientiert, zieht Aufmerksamkeit durch seine innovative Verknüpfung von ökologischer Nachhaltigkeit mit der Faszination für Bitcoin. Durch das einzigartige Konzept des "Gamified Green Stakings" können Anwender durch genaue Vorhersagen des Bitcoin-Kurses Belohnungen verdienen, eine Kombination aus Unterhaltung und passivem Einkommen.

Der Vorverkauf von Green Bitcoin und dessen Kombination aus der Anziehungskraft von Bitcoin, der Effizienz der Ethereum-Blockchain und dem Konzept des passiven Einkommens erregt weiterhin Interesse. Mit einem bereits generierten Kapital von etwa 1,425 Millionen US-Dollar und einer Staking-Rendite von 227 Prozent für Frühinvestoren beweist Green Bitcoin das Potenzial. Da der Preis in rund 48 Stunden wieder steigt, scheint ein schneller Blick auf den Presale indiziert.

